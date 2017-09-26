Премьер Ирака: Багдад отвергает силовое решение проблемы Иракского Курдистана

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КАИР, 26 сентября. /ТАСС/. Иракские власти отвергают силовое решение проблемы в отношениях между центральными властями в Багдаде и автономией Иракский Курдистан. Об этом, как передал телеканал "Аль-Арабия", во вторник заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.
"Некоторые хотят подтолкнуть нас к использованию силы [при решении вопросов с Иракским Курдистаном], но мы отвергаем этот путь", - сказал премьер-министр Ирака. Вместе с тем он отметил, что Багдад не намерен "обращать внимание на результаты состоявшегося в Иракском Курдистане референдума", назвав его неконституционным. "Страны региона, - добавил аль-Абади, - заверили правительство Ирака, что также не будут принимать во внимание итоги этого плебисцита".
Аль-Абади считает, что "решение властей Иракского Курдистана о проведении референдума стало большой стратегической и исторической ошибкой". Но, по его словам, все ограничения, которые вводятся в отношении региона, "не будут направлены против его населения". Иракский премьер, однако, предупредил, что центральные власти "в судебном порядке будут преследовать любую сторону, которая продолжит закупать нефть в Иракском Курдистане".
Голосование на референдуме о независимости автономии состоялось в понедельник. Как сообщил избирком, окончательные результаты плебисцита будут обнародованы в течение 72 часов.