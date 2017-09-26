Анкара готова по запросу Багдада защищать территориальную целостность Ирака

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Турция готова защищать территориальную целостность Ирака, если такой запрос поступит от Багдада. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если центральные власти обратятся к нам с соответствующим призывом, то мы поддержим любые усилия для защиты территориальной целостности соседнего государства", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, "для Анкары в первую очередь важна позиция Багдада".

Накануне глава МИД республики уже сообщал о возможности начала военной операции в Северном Ираке, если после референдума о независимости Иракского Курдистана (неофициальное название Курдского автономного района в Ираке) начнутся нападения на проживающих там туркоман.

Голосование на референдуме о независимости автономии состоялось в понедельник.