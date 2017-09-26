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Анкара готова по запросу Багдада защищать территориальную целостность Ирака

Международная панорама
26 сентября, 21:19 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, "для Анкары в первую очередь важна позиция Багдада"

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АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Турция готова защищать территориальную целостность Ирака, если такой запрос поступит от Багдада. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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"Мы поддерживаем территориальную целостность Ирака не на словах. Если центральные власти обратятся к нам с соответствующим призывом, то мы поддержим любые усилия для защиты территориальной целостности соседнего государства", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, "для Анкары в первую очередь важна позиция Багдада".

Накануне глава МИД республики уже сообщал о возможности начала военной операции в Северном Ираке, если после референдума о независимости Иракского Курдистана (неофициальное название Курдского автономного района в Ираке) начнутся нападения на проживающих там туркоман.

Голосование на референдуме о независимости автономии состоялось в понедельник. 

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