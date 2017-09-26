СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавших

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Более 90% из 3,44 млн участвовавших в референдуме о независимости Иракского Курдистана (неофициальное название Курдского автономного района в Ираке) проголосовали за создание независимого государства. Об этом свидетельствуют данные опубликованные телеканалом Rudaw.

Как отмечает телеканал, из 3,44 млн человек, принявших участие в плебисците, 91,83% отдали голос за независимость Иракского Курдистана, 8,17% высказались против.