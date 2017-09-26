Словакия ожидает обеспечение Украиной прав нацменьшинств на образование на родном языке

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БРАТИСЛАВА, 26 сентября. /ТАСС/. МИД Словакии рассчитывает, что Украина будет соблюдать права представителей национальных меньшинств, проживающих на ее территории, на получение образования на родном языке. Об этом заявил во вторник журналистам в Братиславе пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Петер Суско.
"МИД Словакии заинтересован в проведении консультаций с МИД Украины и министерством образования Украины по проблематике данного закона, - отметил он. - МИД Словакии готов использовать и иные инструменты двухсторонних (словацко-украинских - прим. ТАСС) отношений, чтобы обеспечить права национальных меньшинств (на Украине - прим. ТАСС), и чтобы не произошло снижения существующих стандартов образования представителей словацкого национального меньшинства на Украине".
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Серьезные опасения по поводу нарушения прав многочисленных на Украине национальных меньшинств ранее выразили Россия, Венгрия, Румыния и Молдавия.