Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США "полностью готовы" к военному варианту разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова, который будет разрушителен для КНДР. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на совместной с председателем правительства Испании Мариано Рахоем пресс-конференции в Белом доме.
"Мы полностью готовы ко второму варианту - не предпочтительному варианту. Но если мы сделаем выбор в пользу этого варианта, то он будет разрушительным для Северной Кореи. Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем", - отметил он.