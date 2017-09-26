Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США "полностью готовы" к военному варианту разрешению ситуации вокруг Корейского полуострова, который будет разрушителен для КНДР. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп на совместной с председателем правительства Испании Мариано Рахоем пресс-конференции в Белом доме.

"Мы полностью готовы ко второму варианту - не предпочтительному варианту. Но если мы сделаем выбор в пользу этого варианта, то он будет разрушительным для Северной Кореи. Он называется военным вариантом. Если нам придется его принять, мы это сделаем", - отметил он.