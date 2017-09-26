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Трамп хотел бы, чтобы Испания оставалась единой страной

Международная панорама
26 сентября, 21:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Американский лидер также выразил мнение, что жители Каталонии проголосуют против отделения от Испании

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Испанию единой страной. Свою позицию он озвучил на совместной с испанским премьер- министром Мариано Рахоем пресс-конференции, отвечая на вопрос насчет референдума о независимости в Каталонии.

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"Думаю, Испания - это великая страна, она должна оставаться единой. Мы работаем с великой страной, и она должна оставаться объединенной", - сказал Трамп. Он также выразил мнение, что жители Каталонии проголосуют против отделения от Испании.

"Я хочу, чтобы Испания продолжала оставаться единой", - резюмировал президент США.

Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством. Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными, власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

Ранее в Госдепе США заявили, что проведение референдума о независимости Каталонии - внутреннее дело Испании.

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Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Рахой, Мариано Трамп, Дональд
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