Фракции партий в Бундестаге сформированы, впереди коалиционные переговоры

Прошедшие по итогам парламентских выборов в Бундестаг партии приступили к формированию своих фракций в высшем законодательном органе Германии. Первые заседания уже привели к ряду кадровых перестановок и отчасти показали, к чему готовится политикам в новом легислатурном периоде.

Учредительное заседание - обязательная процедура для формирования парламентских фракций в Бундестаге, через нее в первые два дня после выборов прошли все партии. Большинство политических сил либо приняли первые кадровые решения, либо обозначили их. А партии, которые потенциально могут составить коалиционное правительство - блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), "зеленые" и Свободная демократическая партия, уже обозначили свои позиции по ключевым вопросам предстоящих переговоров. И их заявления свидетельствуют о том, что формирование коалиции будет совсем не простым.

Новая роль социал-демократов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), показавшая на выборах свой худший результат в истории и решившая уйти в оппозицию, приняла во вторник решение сменить главу парламентской фракции. Действующий руководитель фракции Томас Опперман сообщил журналистам, что его преемником станет министр труда и социальных дел в пока еще действующем кабмине ФРГ Андреа Налес. Ее формальное избрание ожидается в среду.

"Эта должность создана для нее - Андреа Налес прямолинейна, компетентна и будет символизировать обновление партии", - сказал он. Опперман также сообщил, что пост генсека партии сохранит Хубертус Хайль, который фактически руководил предвыборной гонкой СДПГ.

По словам Оппермана, свою роль в качестве оппозиционной партии социал-демократы видят в том, чтобы предотвратить дальнейшее усиление правых сил. "Мы идем в оппозицию", - подтвердил он, высказав мнение, что это будет на пользу государству и демократии. От коалиционных переговоров в СДПГ по-прежнему отказываются. Опперман такое решение объяснил во вторник тем, что избиратели, продемонстрировав столь низкий уровень поддержки партии, "хотели завершения периода правления большой коалиции".

Альтернатива АдГ

Для правой "Альтернативы для Германии", сегодняшний день был, пожалуй, самый долгожданный в недолгой истории партии. Появившаяся в 2013 году как протестное движение, АдГ впервые провела свое заседание в стенах Бундестага, где в современной истории еще не было представлено правых политических сил. Набрав почти 13% голосов, "Альтернатива для Германии" получила 94 места в парламенте. Однако парламентская фракция партии будет как минимум на одного депутата меньше.

Еще накануне лидер правых Фрауке Петри сказала, что не войдет во фракцию. Сегодня же она объявила и о решении покинуть ряды однопартийцев. Этот шаг грозит привести к серьезному расколу в партии и еще большему сдвигу "Альтернативы для Германии" вправо. Не исключено при этом, что умеренно настроенные члены АдГ потянутся за Петри и могут с нею во главе создать новую политическую силу.

Пока же за ней последовали лишь несколько человек, не входящие, правда, в состав Бундестага, а представленные на региональном уровне. В частности, вслед за Петри покинул АдГ ее супруг и глава отделения партии в земле Северный Рейн - Вестфалия Маркус Претцель. Он формально связывает свое решение с "пессимистичной оценкой состояния партии". Вместе с ним фракцию АдГ в земельном парламенте, где правые на выборах в мае получили 7,4% голосов, намерен покинуть депутат Александер Ланггут.

В самой партии заявили же, что пока не видят предпосылок к продолжению исхода парламентариев, только что вошедших в состав Бундестага. Так, сопредседатель фракции АдГ в парламенте Алис Вайдель заявила, что "предпосылок для этого нет". Второй сопредседатель Александер Гауланд в свою очередь заверил, что правые намерены смягчить свою риторику в Бундестаге. Поможет ли это в будущем удержать от дезертирства несогласных с радикализацией курса однопартийцев, покажет время.

К слову, и Гауланд, и Вайдель были избраны сопредседателями парламентской фракции.

Старые раны и старые споры ХДС/ХСС

Консерваторы из ХДС/ХСС хоть и победили на выборах в Бундестаг, но о единодушии внутри блока говорить не приходится. Консерваторы набрали 32,9% голосов, что на 8,6% меньше, чем четыре года назад. Им теперь нужно вести сложные переговоры с "зелеными" и с либералами. Однако, прежде чем выходить на них с предложениями, следует устранить разногласия в собственных рядах.

В настоящее время грозит обостриться старый спор между главой ХДС Ангелой Меркель с одной стороны и главой ХСС Хорстом Зеехофером с другой. Он требовал от канцлера ввести лимит на прием беженцев и предоставлять убежище не более чем 200 тыс. иностранцев в год. Глава правительства это делать отказывалась, ссылаясь на конституционные нормы. Потом перед началом предвыборной борьбы оба политика договорились отложить спор, чтобы не смущать своих потенциальных избирателей.

Представляется, что сейчас, на фоне низкого результата и сложнейших переговоров по формированию правящей коалиции, баварские консерваторы вновь активно начнут выдвигать старые требования. Зеехофер, которому нужно вновь завоевывать доверие баварцев, пока о лимите на беженцев не заговаривал, но за него это сделал министр финансов федеральной земли Маркус Зедер. Он сказал, что ХСС без этого пункта вряд ли подпишет коалиционный договор.

При этом, если две партии все же согласуют лимит, то это до предела осложнит переговоры с другими партнерами по потенциальному правительственному союзу - с "зелеными" и со Свободной демократической партией Германии. Они на искусственные ограничения по приему соискателей убежища почти наверняка не согласятся. Это по сути будет означать, что единственная потенциальная коалиция не может сформировать правительство и стране нужны перевыборы.

Разногласия в ХДС/ХСС везде, куда ни посмотри. Под вопрос ставят даже кандидатуру Зеехофера, и не кто-либо, а его собственные однопартийцы, в частности, депутат баварского ландтага Александер Кёниг или глава одного из окружных отделений партии в Нюрнберге Йохен Колер. В качестве потенциального сменщика все чаще рассматривается Зедер - тот самый, который сегодня сыграл на опережение и потребовал ввести лимит на беженцев. То, чего Зеехофер так долго требовал, но так и не добился.

ХДС и ХСС во вторник также провели первое после выборов заседание фракции. На нем был переизбран в должности председателя парламентской фракции Фолькер Каудер. Одно большое "но": против его кандидатуры проголосовали 53 человека, чего раньше и близко не было. Каудер занимает свой пост с 2005 года и раньше уровень его поддержки был стабильно на уровне больше 95%. Сейчас - лишь 77%. При всей внешней стабильности в кадровой политике, это является свидетельством того, что в рядах ближайших партнеров не все ладно.

"Зеленые"

"Зеленые" же сегодня находятся в самом комфортном положении, которое позволяет им чувствовать себя вполне вольготно: они прекрасно понимают, что без них коалиционное правительство сформировано вряд ли будет, поэтому попытаются во время переговоров выторговать для себя как можно больше преференций и условий. Это прослеживается и в их риторике. В публичных выступлениях открытость к переговорам с Меркель и СвДП они постоянно увязывают и с готовностью уйти в оппозицию. "Мы стоим перед серьезными вызовами. Но никакого автоматизма нет: если мы содержательно сойдемся - то да, если нет - то, значит, нет", - отметил он.

Разногласия же с потенциальными партнерами "зеленые" в целом оценивают как существенные. "Мы очень серьезно будем говорить с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами, со свободными демократами, - сказал он. - Для нас важна содержательная часть". По его словам, "зеленые" будут в первую очередь отстаивать свои позиции по вопросу борьбы с изменением климата и преодолению кризиса в ЕС.

Антон Долгунов, Михаил Щербаков