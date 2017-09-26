Испания готова поддержать любое политическое решение для разрешения кризиса вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Испания поддержит любое политическое решение, которое позволит урегулировать кризис на Корейском полуострове. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Мариано Рахой на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.

"Испания поддержит любое политическое решение, которое позволит положить конец этой ситуации", - сказал он.

Премьер отметил, что "никто в мире не хочет войны", однако в случае с КНДР нужно действовать решительно.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.