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Испания готова поддержать любое политическое решение для разрешения кризиса вокруг КНДР

Международная панорама
26 сентября, 22:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Премьер Испании отметил, что "никто в мире не хочет войны", однако в случае с КНДР нужно действовать решительно

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Испания поддержит любое политическое решение, которое позволит урегулировать кризис на Корейском полуострове. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Мариано Рахой на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме.

"Испания поддержит любое политическое решение, которое позволит положить конец этой ситуации", - сказал он.

Премьер отметил, что "никто в мире не хочет войны", однако в случае с КНДР нужно действовать решительно.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Рахой, Мариано Трамп, Дональд
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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