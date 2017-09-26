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Испания считает санкции необходимыми для восстановления демократии в Венесуэле

Международная панорама
26 сентября, 22:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что Венесуэла перестала двигаться в демократическом направлении при правительстве президента страны Николаса Мадуро

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Испания считает санкции необходимым механизмом для восстановления демократического строя в Венесуэле. Об этом заявил во вторник председатель правительства Испании Мариано Рахой на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

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"ЕС работает над санкциями в отношении Венесуэлы в связи с тем, что страна перестала двигаться в демократическом направлении при [правительстве президента Николаса] Мадуро, - считает Рахой. - Венесуэла находится на пути к диктатуре, и ее пока еще можно остановить".

В связи с этим премьер Испании отметил, что "санкции необходимы для восстановления демократии в стране". Во время пресс-конференции Трамп выразил надежду, что страны ЕС последуют примеру Вашингтона и тоже введут ограничения против венесуэльских властей. Председатель испанского правительства при этом напомнил, что его страна инициировала рассмотрение такого рода мер в Евросоюзе.

"Необходимо поддерживать международное давление на венесуэльское правительство с тем, чтобы оно согласилось на переговоры, которые позволят нам найти демократическое и мирное решение текущего кризиса", - указал Рахой.

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Персоны
Трамп, Дональд Рахой, Мариано Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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