Испания считает санкции необходимыми для восстановления демократии в Венесуэле

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Испания считает санкции необходимым механизмом для восстановления демократического строя в Венесуэле. Об этом заявил во вторник председатель правительства Испании Мариано Рахой на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"ЕС работает над санкциями в отношении Венесуэлы в связи с тем, что страна перестала двигаться в демократическом направлении при [правительстве президента Николаса] Мадуро, - считает Рахой. - Венесуэла находится на пути к диктатуре, и ее пока еще можно остановить".
В связи с этим премьер Испании отметил, что "санкции необходимы для восстановления демократии в стране". Во время пресс-конференции Трамп выразил надежду, что страны ЕС последуют примеру Вашингтона и тоже введут ограничения против венесуэльских властей. Председатель испанского правительства при этом напомнил, что его страна инициировала рассмотрение такого рода мер в Евросоюзе.
"Необходимо поддерживать международное давление на венесуэльское правительство с тем, чтобы оно согласилось на переговоры, которые позволят нам найти демократическое и мирное решение текущего кризиса", - указал Рахой.