В Госдепе заявили, что политика США в отношении КНДР дает результаты

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов в отношении КНДР приносит результаты. Об этом заявила на регулярном брифинге во вторник начальник пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
"Мы добились весьма заметных успехов в том, чтобы мобилизовать мировую общественность на отпор северокорейскому режиму, - заявила она. - Около 20 стран потребовали отъезда северокорейских дипломатов. Другие страны сократили число находившихся на их территории рабочих из Северной Кореи".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.