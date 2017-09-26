В Госдепе заявили, что политика США в отношении КНДР дает результаты

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов в отношении КНДР приносит результаты. Об этом заявила на регулярном брифинге во вторник начальник пресс- службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы добились весьма заметных успехов в том, чтобы мобилизовать мировую общественность на отпор северокорейскому режиму, - заявила она. - Около 20 стран потребовали отъезда северокорейских дипломатов. Другие страны сократили число находившихся на их территории рабочих из Северной Кореи".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.