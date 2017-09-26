WSJ: США планируют в следующем году принять не более 45 тыс. беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Администрация США планирует установить максимальную квоту на прием беженцев в следующем финансовом году в размере не более 45 тыс. человек. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Wall Street Journal.

Дональд Трамп после вступления в должность президента США установил максимальное ограничение на прием беженцев в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) на уровне не более 50 тыс. человек. Однако некоторые из советников главы государства настаивали, что число вынужденных переселенцев, которых США примут в следующем финансовом году (начнется 1 октября), должно быть еще меньше.

Одним из сторонников большего ужесточения иммиграционной политики, по данным газеты, является политический советник президента Стивен Миллер. Одно время он предлагал принимать не более 15 тыс. беженцев в год.

Впоследствии Госдепартамент выступил с рекомендацией установить соответствующую квоту на уровне 45 тыс. человек. Министерство внутренней безопасности настаивало на цифре в районе 40 тыс.. Как пишет Wall Street Journal, Трамп склоняется к варианту, предложенному внешнеполитическим ведомством. При этом перед принятием окончательного решения администрация, согласно законам, проконсультируется по этому поводу с Конгрессом.

Как отмечает издание, начиная с 1980 года максимальная квота на прием вынужденных переселенцев Соединенными Штатами никогда не опускалась ниже уровня 67 тыс. человек в год.

В последний год пребывания у власти занимавший тогда пост президента Барак Обама заявил, что США в 2017 финансовом году примут на своей территории не менее 110 тыс. беженцев. Однако Трамп вскоре после инаугурации подписал указ, ужесточающий иммиграционную политику, одним из пунктов которого было уменьшение максимальной квоты до 50 тыс. человек в год.