Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете "Коммерсантъ" в связи с завершением миссии в Москве выразил сожаление в связи с тем, что отношения Москвы и Брюсселя за последние четыре года "достигли дна".

Высокопоставленный дипломат признался, что покидает Россию со смешанными чувствами. "Во-первых, это, конечно, разочарование, что мы достигли такого дна в наших отношениях, - пояснил он. - Если сравнивать их уровень, когда я вам давал интервью четыре года назад, и сейчас, то это не может устраивать никакого посла".

"С другой стороны, я уезжаю с чувством удовлетворения, потому что все-таки в профессиональном смысле мне повезло внести свой вклад в то, чтобы не все мосты были разрушены, - отметил Ушацкас. - Я со своей командой делал все, чтобы каналы коммуникации сохранились. Хотел бы выразить признательность своим коллегам, особенно в МИД [России], за профессионализм. Они всегда понимали важность не только взгляда в будущее за контурами внешнего конфликта, но и поддерживали контакт".

Глава представительства ЕС в РФ также обратил внимание на заинтересованность россиян в Европе. "Тот факт, что в прошлом году консульства стран Евросоюза выдали около 3,2 млн шенгенских виз, 80% из которых долгосрочные, и лишь 1% обратившихся получили отказ, а также то, что за последние три года независимо от политических конфликтов нам удалось из общего бюджета Евросоюза выделить €80 млн для обмена между студентами, число которых достигло 11 тыс., то, что Россия продолжает участвовать в образовательной программе Жана Моне, Erasmus+ и многих других исследовательских проектах, - это все показывает естественный характер наших отношений, которые, надеюсь, после пертурбаций станут даже лучше", - подчеркнул он.

"Я был рад возможности увидеть Россию: от Анадыря и Камчатки до Архангельска и Абрау-Дюрсо, увидеть многонациональный характер страны, встретить своих земляков в далекой Сибири и завести новые контакты", - добавил он.

Отвечая на вопрос о гостеприимстве и множестве приемов, которые были проведены представительством ЕС в РФ при Ушацкасе, дипломат с иронией отметил, что, если он назовет точное количество бутылок вина, открытых на этих мероприятиях, его преемнику, возможно, уменьшат бюджет.

Возврат к диалогу об отмене виз с ЕС

Возврат к диалогу об отмене виз между Россией и Евросоюзом возможен в случае выполнения минских соглашений, сказал Ушацкас.

"Если бы перемены были бы в политических отношениях, если бы были сдвиги в выполнении минских соглашений, которые бы внушили европейским странам более позитивный подход в отношении Москвы, то возврат к диалогу об отмене виз был бы в будущем возможен, - сказал он.

По его словам, "в данный момент это вряд ли возможно".

Украина может стать частью ЕС

Ушацкас в интервью не исключил того, что Украина может стать частью Евросоюза. По его словам, независимость Украины важна не только для самой страны, но и для Европы. "У нас долгие исторические отношения с Киевом, мы очень связаны эмоционально, - пояснил Ушацкас. - Мы переживаем за Украину, но этот вопрос также важен для будущих отношений между Европой и Россией".

"Я все-таки уверен, что Россия вернется в Европу, потому что россияне являются европейцами, - отметил он. - Но эта дорога лежит через Киев. Мы все должны помогать стабилизации, нормализации Украины".

"Я думаю, что мой опыт может стать небольшим, но конкретным вкладом в процветание Украины как части Европы, - указал высокопоставленный дипломат. - В будущем, чего я лично очень желаю, возможно даже как части Европейского Союза".

ЕС не против союза России и Белоруссии

Евросоюз уважает свободный выбор стран формировать свою внешнюю политику и не против союза России и Белоруссии, сказал Ушацкас. По словам дипломата, Евросоюз в своей политике по отношению к России придерживается нового принципиально-прагматического подхода или "новой нормальности". "Жизнь такова, что географию мы не изменим, Россия остается крупной военной и политической державой, которая доказала, что может принимать разные меры для продвижения своих интересов", - сказал он. "Мы не отказываемся от тех ценностей, на которых был создан Евросоюз. Это уважение к свободному выбору любых стран формировать свою внешнюю политику так, как они того желают. Мы же не выступаем против того, чтобы Россия развивала союзные связи с Белоруссией", - пояснил Ушацкас. Вместе с тем посол ЕС в РФ подчеркнул, что Евросоюз не откажется от таких целей, как поддержка гражданского общества в России, сближение Украины с ЕС и выполнение универсальных правил международной торговли, выраженных через систему ВТО. "Мы будем поддерживать украинский выбор по модернизации политики и экономики и сближению с ЕС, хотя в данный момент Украину еще в члены никто не принимает", - заявил он. Участие в президентских выборах в Литве Ушацкас не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о своем участии в президентских выборах в Литве. "Говорить о президентской гонке в Литве надо там, а не в России, потому что это наши внутренние дела, - отметил он. - Я возвращаюсь в Литву, чтобы использовать на благо своего государства тот капитал своего опыта, который я накопил в течение почти 30 лет - в США, Европе, Афганистане, России. Но об участии в выборах мы будем говорить, когда придет время". Глава представительства ЕС в РФ сообщил, что по возвращении на родину он начнет работать директором Института Европы при Каунасском технологическом университете, а также в Международной школе управления в Вильнюсе. "Буду активно участвовать в политических и экспертных дискуссиях о том, каким образом Литва должна себя позиционировать, какие решения должна принимать для ответа на внешние и внутренние вызовы", - указал он. Высокопоставленный дипломат заявил о своем намерении принимать активное участие и в делах внешней политики. "Я только что стал членом Европейского совета по международным отношениям, который имеет штаб-квартиры в Лондоне, Берлине, Париже и других городах Евросоюза, - пояснил Ушацкас. - Я также принял приглашение от Андерса фога Расмуссена - бывшего генсека НАТО, а ныне независимого консультанта президента Петра [Украины] Порошенко - войти в состав группы "Друзья Украины". "Эта группа объединяет бывших глав государств и правительств, бывших высокопоставленных лиц, - указал он. - Ее цель - содействовать стратегическому и объективному обсуждению вопросов, связанных с Украиной, консультировать Киев по вопросам проведения реформ".