Троих подозреваемых по делу о взрыве в лондонском метро отпустили на свободу

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция отпустила на свободу трех мужчин, которые были задержаны в рамках расследования теракта на наземной станции метро Parsons Green в британской столице. Об этом во вторник сообщил Скотленд-Ярд.
"Трое мужчин, задержанные детективами, расследующими теракт на [станции] Parsons Green, были отпущены на свободу сегодня днем без дальнейших действий", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Освобождены были мужчины 20, 25 и 30 лет.
К настоящему моменту в рамках расследования инцидента полиция задержала семь человек, шестеро из которых были освобождены. Под стражей остается один человек - 18-летний житель городка Санбери-он-Темз (юго-западный пригород Лондона) Ахмед Хассан, задержанный 16 сентября в порту Дувра. Против него были выдвинуты обвинения.
Согласно сообщению полиции, обыски продолжаются по адресу в столице Уэльса Кардиффе.