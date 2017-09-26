Троих подозреваемых по делу о взрыве в лондонском метро отпустили на свободу

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Лондонская полиция отпустила на свободу трех мужчин, которые были задержаны в рамках расследования теракта на наземной станции метро Parsons Green в британской столице. Об этом во вторник сообщил Скотленд-Ярд.

"Трое мужчин, задержанные детективами, расследующими теракт на [станции] Parsons Green, были отпущены на свободу сегодня днем без дальнейших действий", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Освобождены были мужчины 20, 25 и 30 лет.

К настоящему моменту в рамках расследования инцидента полиция задержала семь человек, шестеро из которых были освобождены. Под стражей остается один человек - 18-летний житель городка Санбери-он-Темз (юго-западный пригород Лондона) Ахмед Хассан, задержанный 16 сентября в порту Дувра. Против него были выдвинуты обвинения.

Согласно сообщению полиции, обыски продолжаются по адресу в столице Уэльса Кардиффе.