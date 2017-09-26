СМИ: Додон намерен выяснить причины высылки из страны журналиста "Комсомольской правды"

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КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен выяснить причины запрета на въезд в страну корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой.
"Я не знаю, какова причина запрета на въезд Дарьи Асламовой в Молдову. У нас с ней была договоренность: завтра я должен был дать ей интервью. Будем выяснять причину", - сказал Додон во вторник вечером журналистам издания "Комсомольская правда в Молдове".
В сообщении на сайте газеты "Комсомольская правда" говорится, что Асламову задержали во вторники вечером представители пограничной полиции в аэропорту Кишинева. Журналистке сообщили, что ей закрыт въезд в страну, после чего посадили на самолет до Бухареста.