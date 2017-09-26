Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Додон намерен выяснить причины высылки из страны журналиста "Комсомольской правды"

Международная панорама
26 сентября, 23:23 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 26, сентября. /ТАСС

Президент Молдавии напомнил, что у него была договоренность с Дарьей Асламовой об интервью

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон намерен выяснить причины запрета на въезд в страну корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой.

"Я не знаю, какова причина запрета на въезд Дарьи Асламовой в Молдову. У нас с ней была договоренность: завтра я должен был дать ей интервью. Будем выяснять причину", - сказал Додон во вторник вечером журналистам издания "Комсомольская правда в Молдове".

В сообщении на сайте газеты "Комсомольская правда" говорится, что Асламову задержали во вторники вечером представители пограничной полиции в аэропорту Кишинева. Журналистке сообщили, что ей закрыт въезд в страну, после чего посадили на самолет до Бухареста.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Федун: "Спартак" играл против "Ливерпуля", фактически имея 22 травмированных футболиста
3
ВКС РФ нанесли удары по объектам террористов в Сирии
4
Российские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь"
5
В метро Лондона произошел взрыв
6
Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДР
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама