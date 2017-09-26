Сенат США не будет предпринимать очередную попытку ликвидировать Obamacare

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса США приняли решение не ставить на голосование очередной законопроект об отмене и замене системы льготного медицинского страхования Obamacare ввиду бесперспективности его принятия верхней палатой. Об этом журналистам сообщил сенатор-республиканец Ричард Шелби.

"Зачем голосовать, если вы знаете, каким будет результат и что это не то, чего вы хотите? Но я думаю, что вопрос о здравоохранении не закрыт, и именно это важно. У нас еще есть время разобраться с данным вопросом в этом году и, полагаю, мы должны это сделать", - сказал политик.

Законопроект ранее был внесен на рассмотрение верхней палаты сенаторами-республиканцами Линдси Грэмом и Биллом Кэссиди. Они предлагают заменить действующую систему государственных дотаций для страховых компаний грантами для штатов. Кроме того, местные власти смогут отменить ряд ограничений в отношении страховщиков.

Демократы изначально заявили, что, как и раньше, выступят против этой попытки отменить реформу, проведенную в 2010 году экс-президентом Бараком Обамой. Замена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний нынешнего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа.

Республиканцы сейчас занимают 52 места в Сенате из 100 и теоретически у них была возможность провести через голосование инициативу Грэма и Кэссиди, но сразу несколько членов партии отказались поддержать документ. Среди них, сенаторы Рэнд Пол, Сюзан Коллинс и Джон Маккейн. Теперь, по словам сенатора-республиканца Рона Джонсона, его однопартийцы вернутся к этой теме, но уже после работы над изменением налогового кодекса.

До этого сенаторы от Республиканской партии пытались отменить Obamacare в июле этого года, однако и тогда им не хватило голосов. Трамп обвинил в провале той попытки лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла.