В ЕС не считают, что присоединение Украины к рынку содружества привело к потерям

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не считает, что присоединение Украины к рынку ЕС привело к потерям для европейской экономики. Об этом заявил постоянный представитель Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в интервью газете "Коммерсант".
"Нет, не просчитались, - сказал он, отвечая на вопрос, ошибся ли Брюссель при оценке перспектив экономической интеграции Украины в Евросоюз. - По оценке Еврокомиссии, Международного валютного фонда и ряда других организаций те реформы, которые сейчас предпринимаются украинской властью, действительно являются глубочайшими. Я бы даже сказал, самыми радикальными с момента обретения Украиной независимости".
Ушацкас добавил, что по оценкам Евросоюза экономика Украины восстанавливается. "Не все происходит гладко и не все задуманное сразу удается осуществить, - продолжил он. - О проблемах мы говорим откровенно. Они есть, например, в правовой сфере и в области борьбы с коррупцией. Но многое уже сделано для увеличения транспарентности и отчетности публичных лиц".