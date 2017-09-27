AP: в Китае скрывают изготовителей и перевозчиков товаров от Иванки Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Названия компаний, которые производят и перевозят товары бренда дочери президента США Иванки Трамп, стали с начала этого года тщательно скрывать в Китае. Реквизиты 90% фирм, доставлявших такие товары, невозможно установить, а об изготовителях украшений, аксессуаров и обуви от Иванки в КНР известно еще меньше, сообщило во вторник информационное агентство Associated Press, изложившее результаты своего журналистского расследования.

Как подчеркивает AP, нехватка прозрачности в этом вопросе мешает установить, например, то, используют ли власти иностранного государства деловые контакты с фирмой дочери президента США, чтобы влиять на политику Белого дома. Кроме того, китайские компании, сотрудничающие с предприятием Иванки Трамп, могут быть государственными или получать государственные субсидии, что чревато негативными последствиями для рынка занятости США, поясняет агентство. Оно считает целесообразным поставить вопрос, насколько этично для дочери главы государства извлекать прибыль при подобных обстоятельствах.

АP удалось установить, что китайская фирма Zhejiang Tongxiang Foreign Trade Group, доставившая 30 т дамских сумочек от Иванки Трамп с марта 2016 года по февраль текущего года, получает экспортные субсидии от властей восточной провинции Чжэцзян. Агентству не удалось установить объем субсидий, однако эксперты, с которыми оно поговорило, считают практику субсидий нарушением правил ВТО. АP также обнаружило, что владельцем мажоритарной доли компании High Hope International Group, доставившей 45 т товаров бренда Иванки Трамп в США с октября 2013 по январь 2015 года, является правительство провинции Цзянсу.

Компания IT Operations, управляющая брендом дочери президента США, отрицает наличие соглашений с китайскими госкомпаниями и получение прибыли от бизнеса с получателями госсубсидий КНР. "Мы лицензируем права на нашу торговую марку для частных предприятий, обладающих собственными поставщиками и сетью распределения продукции. Наш бренд получает отчисления от оптовых продаж и не выигрывает ничего, если обладатель лицензии увеличивает прибыль за счет закупки товаров по сниженной цене", - приводит АP слова президента IT Operations Абигейл Клем.

35-летняя Иванка выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Однако в начале нынешнего года она сложила с себя полномочия главы компании в связи с решением стать советником американского лидера. Ее нынешняя неоплачиваемая должность - специальная помощница президента США. Иванка, не являясь владелицей своей бывшей компании, остается владелицей бренда.