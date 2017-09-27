Госдеп: политика США в отношении КНДР дает результаты

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Политика Соединенных Штатов в отношении КНДР приносит результаты. Об этом заявила на регулярном брифинге во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы добились весьма заметных успехов в том, чтобы мобилизовать мировую общественность на отпор северокорейскому режиму, - заявила она. - Около 20 стран потребовали отъезда северокорейских дипломатов. Другие страны сократили число находившихся на их территории рабочих из Северной Кореи".

"Следует отметить, что мы добились весьма заметного прогресса, - продолжала она. - И Китай, и Россия проголосовали в Совете Безопасности ООН за резолюцию о введении санкций в отношении Северной Кореи. Весьма важно и то, что Китай предпринимает меры, нацеленные на ограничение финансовых потоков и поставок товаров в Северную Корею. Китай предпринял важные шаги в правильном направлении, однако всегда есть возможность для того, чтобы предпринять новые меры".