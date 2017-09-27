Генерал ВС США: Соединенные Штаты не допустят военного превосходства РФ над собой

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. США не допустят военного превосходства России над собой. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд.

Он выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года. В рамках этих слушаний среди членов комитета были распространены письменные ответы генерала на заранее направленные ему сенаторами вопросы.

Законодатели, в частности, поинтересовались у главы КНШ, как США должны реагировать "на развертывание Россией ядерной крылатой ракеты наземного базирования". "Мы должны продолжать убеждать Россию как напрямую, так и вместе со своими союзниками вернуться к полному и поддающемуся контролю выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - указал он в своих ответах, имеющихся в распоряжении ТАСС. - Ситуация, когда мы [США] выполняем условия договора, а они [Россия] нет, недопустима".

По словам Данфорда, развернув новую крылатую ракету, Россия "расширила свои возможности нанесения ударов как ядерными, так и неядерными средствами, что представляет угрозу для Вооруженных сил США и союзников в Европе и на Тихом океане". "Мы совместно с нашими союзниками и Конгрессом будем предпринимать усилия, чтобы у нас были все необходимые возможности - как наступательные, так и оборонительные, - не позволяющие России добиться военного превосходства в результате нарушения ДРСМД", - продолжил он.

Как сообщил генерал, администрация Трампа "осуществляет сейчас всесторонний обзор фактов нарушений Россией ДРСМД". "По итогам обзора представят рекомендации о соответствующих ответных действиях со стороны США, что будет включать в себя и военные меры, призванные усилить давление на Россию, чтобы она вернулась к полному и поддающемуся контролю выполнению обязательств, взятых на себя по договору, - отметил Данфорд. - Мы взаимодействуем вместе с администрацией [Трампа], чтобы в ближайшие недели представить более детальную информацию о нашей стратегии выработки ответа на нарушения Россией ДРСМД".

Один из сенаторов напомнил, что в 2015 году, когда в том же комитете проводились слушания по утверждению кандидатуры Данфорда на пост председателя КНШ, генерал, возглавлявший тогда Корпус морской пехоты, заявил, что Россия - "главная угроза для национальной безопасности США". "По-прежнему ли вы согласны с такой оценкой?" - поинтересовался законодатель.

"Россия в настоящее время действительно бросает нам много военных вызовов и остается единственной потенциальной экзистенциональной угрозой для США, - ответил Данфорд. - Россия модернизирует все элементы своей ядерной триады".

Готовятся нанести удар по ДРСМД

Сенат Конгресса США 18 сентября принял законопроект о финансировании Пентагона в 2018 финансовом году (начинается 1 октября текущего года), выделив ему порядка $700 млрд. В документ включено положение о возможности отказа Вашингтона от выполнения одной из статей ДРСМД. Данное решение поддержали 89 сенаторов, 8 проголосовали против. Согласно тексту, не позже чем через 15 месяцев после вступления законопроекта в силу президент США обязан представить профильным комитетам Конгресса доклад. В нем он должен будет сообщить законодателям, испытывает ли, обладает или производит Россия "крылатые ракеты наземного базирования или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью действия от 500 км до 5,5 тыс. км".

Если глава государства укажет в этом докладе, что РФ действительно располагает такими вооружениями, то в таком случае "ограничения, изложенные в Cтатье VI Договора о РСМД, более не должны быть обязательными для США". Данная статья запрещает участникам договора заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки.

Более того, минобороны будет запрещено расходовать средства на выполнение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ), пока Белый дом не заверит Конгресс в том, что Россия утилизировала все ракеты, развернутые в нарушение ДРСМД.

В то же время Пентагону отпущено $50 млн на разработку систем по защите от ракет дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км. Помимо этого законодатели хотят потребовать от президента определить, соответствует ли новому ДСНВ и ДРСМД новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-26.

Главный советник президента

Председатель КНШ - главный военный советник не только президента, но также министра обороны и Совета национальной безопасности при Белом доме. Это высшая воинская должность в ВС США. Как говорят сами сотрудники Пентагона, основная задача главы КНШ - доводить до сведения гражданского руководства страны мнение военных по тем или иным вопросам. КНШ - планирующий и консультативный орган, не обладающий полномочиями по непосредственному управлению войсками. Он осуществляет разработку стратегических и мобилизационных планов, программ строительства ВС, создания вооружений и военно-политического сотрудничества.

Глава КНШ назначается президентом на два года с возможностью продления еще на два года.

На должность председателя КНШ Данфорда выдвинул 5 мая 2015 года бывший в то время президентом Барак Обама. 30 июля того же года его кандидатура была утверждена Сенатом. 1 октября Данфорд приступил к исполнению своих обязанностей.