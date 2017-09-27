Иракские курды выразили заинтересованность в углублении сотрудничества с РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Иракские курды заинтересованы в развитии отношений с Москвой. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель Демократической партии Иракского Курдистана в России Хошави Бабакр.

"Иракские курды заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Россией", - сказал он. "Мы пока находимся в статусе региона Ирака, наши права в какой-то степени ограничены, однако если Иракский Курдистан станет независимым, то мы намерены углубить сотрудничество [с Россией]", - отметил представитель партии, напомнив, что в регионе давно и успешно действуют российские энергетические компании.

Реакция курдов

По словам Бабакра, курды в Иране и Турции "приветствовали проведение референдума в Иракском Курдистане, радовались тому, что одна часть народа проголосовала за свои права на самоопределение". Он не считает, что референдум угрожает существованию соседних с Ираком стран, в которых проживают курды, - Ирану и Турции.

"Не думаю, что Иран и Турция с подозрением смотрят на проведение референдума, что там считают, что курды якобы станут угрозой для существования для этих государств, несмотря на сообщения некоторых СМИ этих стран", - сказал Бабакр.

Он констатировал, что "нерешенная курдская проблема в этих государствах существует". По его мнению, те страны "сами виноваты в том, что оставили этот вопрос нерешенным". "В том, что курдский народ является разделенным, виноваты вовсе не иракские курды, не они причина этого", - сказал Бабакр.

Стабилизирующий фактор

Бабакр напомнил, что курды долгое время считались "фактором стабильности" в регионе. "Курдское движение Ирана, которое представлено несколькими политическими партиями, в свое время отказалось от вооруженного конфликта с Ираном, чтобы Иранский Курдистан мог стать фактором стабильности в дальнейшем, курды Ирана до сих пор соблюдают эти принципы, - отметил он. - Иракский Курдистан был фактором стабильности в регионе, до 2003 года он был де-факто независимым, уже после свержения Саддама Хусейна курды также способствовали сдерживанию хаоса в стране".

"В Турции курды несколько лет вели мирные переговоры с правительством страны и достигли некоторых успехов в мирном процессе, - продолжил он. - Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал карательные операции против курдов, что привело к срыву мирных договоренностей".

Он выразил мнение, что одним из "спусковых крючков" для проведения референдума в Иракском Курдистане послужила слабость правительства в Багдаде. "Сейчас в Ираке нет правительства, которое способно было бы управлять всей страной", - сказал он.

Референдум в Иракском Курдистане

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона. По данным телеканала Rudaw, более 90% из 3,44 млн участвовавших в референдуме проголосовали за создание независимого государства.

Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.