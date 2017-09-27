Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: в Конгрессе США провели секретный брифинг по поводу "Лаборатории Касперского"

Международная панорама
27 сентября, 3:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

По данным агентства, на брифинге обсуждались действия американских властей, ранее рекомендовавших госучреждениям отказаться от продукции компании из-за того, что она якобы сотрудничает с разведкой РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Конфиденциальный брифинг, касающийся разрабатывающей антивирусное программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского", состоялся во вторник в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Смотрите также

Вирус шпиономании: какие претензии США предъявляют "Лаборатории Касперского"

По сведениям его источников, главной темой обсуждения во время мероприятия стали в том числе шаги со стороны американских властей, которые ранее рекомендовали госучреждениям США отказаться от продукции "Лаборатории Касперского" под предлогом того, что фирма якобы может иметь связи с российской разведкой. Кто именно выступал перед законодателями, источники агентства не уточняют.

Как отмечается в публикации, в настоящее время по-прежнему не определена дата слушаний в комитете, в которых должен принять участие глава компании Евгений Касперский. Он, как сообщалось ранее, получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США и заявил, что готов ответить на обвинения по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения. Позже слушания были отложены на неопределенный срок.

В июле агентство Reuters сообщило, что указанный комитет Палаты представителей попросил 22 американских государственных ведомства предоставить все материалы об их взаимодействии с российской компанией, в частности информацию обо всех контактах с ней с января 2013 года. Были запрошены также списки всех систем, в которых используются программы этого разработчика, а также наименования фирм-подрядчиков, которые их применяют.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ограничения против "Лаборатории Касперского" в США
Персоны
Касперский, Евгений Валентинович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография генерал-полковника Виктора Бондарева
2
Генерал ВС США: Вашингтон не допустит военного превосходства Москвы над собой
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
5
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама