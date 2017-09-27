США решили предпринять шаги по Договору об открытом небе с Россией

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти США утверждают, что Россия нарушает Договор об открытом небе и решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги в связи с этим. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил во вторник представитель Госдепартамента.

"Мы давно обеспокоены исполнением Россией [обязательств по] Договора об открытом небе. После неоднократных, безуспешных попыток взаимодействия с Москвой на дипломатическом уровне мы решили предпринять некоторые разумные и сопоставимые шаги в ответ на несоблюдение Россией [обязательств по Договору об открытом небе]", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом представитель Госдепартамента выразил надежду, что такое решение Вашингтона "изменит расчеты России и побудит ее более конструктивно взаимодействовать" с Вашингтоном по вопросам, которые вызывают у него обеспокоенность. "Мы готовы в любой момент отменить эти шаги, если Россия вернется к выполнению своих обязательств по Договору об открытом небе", - заключили в Госдепартаменте, не уточнив характер этих шагов.

Во вторник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в интересах США сохранить этот договор.

Намерения на ограничения

Газета The Wall Street Journal сообщила во вторник о намерениях американских властей объявить о введении ограничений на полеты самолетов России в рамках договора над территорией США. Такое решение, как пишет издание, принято из-за ограничений, которые РФ ввела на полеты над Калининградской областью. "В то время как договор разрешает полеты на расстояние до пяти тыс. км, Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью, - указала газета со ссылкой на представителя Пентагона. - С учетом того, что для полного осмотра этого района в рамках договора требуется пролететь примерно 1,2 тыс. км, участникам соглашения приходится перераспределять два полета, которые при иной ситуации выполнялись бы над другими районами России".

По информации газеты, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.

В Кремле при этом указали, что любые претензии в рамках реализации Договора об открытом небе должны урегулироваться в соответствии со взятыми на себя сторонами обязательствами. "Здесь вряд ли есть место для интерпретаций, нужно четко следовать положениям договора", - сказал секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О договоре

Договор об открытом небе, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки, предоставляет право государствам- участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными между государствами- участниками квотами наблюдательных миссий. Договором учреждена также Консультативная комиссия по открытому небу, решения в которой принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.