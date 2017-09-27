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Куба предостерегла США от поспешных решений в деле о пострадавших в Гаване дипломатах

Международная панорама
27 сентября, 4:38 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 27, сентября. /ТАСС

По словам главы МИД Кубы Бруно Родригеса, расследование этого дела продолжается и для его завершения необходима поддержка от властей Соединенных Штатов

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ГАВАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Куба предостерегла США от принятия поспешных решений в деле об американских дипломатах, предположительно подвергшихся внешнему воздействию в Гаване. Об этом говорится в заявлении МИД Кубы, распространенном во вторник по итогам переговоров в Вашингтоне госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеса.

"Он [Родригес] заявил, что было бы прискорбно, если бы такой вопрос был политизирован и если бы были приняты поспешные решения, не опирающиеся на убедительные доказательства и результаты расследования", - отмечается в сообщении кубинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Кубы подчеркнул, что расследование этого дела продолжается и для его завершения необходимо сотрудничество со стороны властей США. "Родригес сообщил, что кубинские власти пока не обнаружили никаких доказательств, подтверждающих причины и источник проблем со здоровьем, о которых сообщили американские дипломаты", - указывается в сообщении МИД.

Куба непричастна

В заявлении отмечается, что Родригес в очередной раз категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. "Он подчеркнул, что Куба твердо придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции в плане обеспечения безопасности дипломатов", - указывается в заявлении.

"Родригес заверил, что Куба никогда не предпринимала и не предпримет каких-либо нападок на дипломатов. Кубинское правительство никогда не позволяло и не позволит третьим сторонам использовать свою территорию для подобных целей", - отмечается в сообщении.

Встреча Родригеса и Тиллерсона, состоявшаяся по инициативе кубинской стороны и продолжавшаяся почти час, прошла "в атмосфере взаимного уважения". "Глава МИД вновь заявил о готовности Кубы продолжать диалог с США по вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе уважения и суверенного равенства, несмотря на глубокие разногласия между двумя странами", - говорится в заявлении.

Дипломатический скандал

Ранее власти США сообщили, что более 20 американских дипломатов и членов их семей пострадали на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Дипломаты жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха.

Американские врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе сотрудников Госдепа "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Несколько дней назад Тиллерсон заявил, что в связи с данными инцидентами США рассматривают возможность закрытия своего посольства на Кубе, возобновившего работу в июле 2015 года.

Министерство иностранных дел островного государства несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
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