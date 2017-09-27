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В Южной Корее заявили о "высокой как никогда" вероятности военного конфликта в регионе

Международная панорама
27 сентября, 5:48 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 27, сентября. /ТАСС

По словам главы правящей партии "Тобуро" У Сан Хо, такое столкновение может не затронуть континентальную часть Соединенных Штатов, но принесет разорение на Корейский полуостров

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СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшего уровня с момента окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом заявил в среду в интервью одной из сеульских радиостанций представитель правящей Демократической партии "Тобуро", бывший лидер ее парламентской фракции У Сан Хо.

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"Напряженность в регионе достигла наивысшей точки, вероятность конфликта сейчас высока как никогда", - заметил он. Политик подчеркнул, что необходимо предотвратить использование США силы в отношении КНДР. "Если Вашингтон нанесет превентивный удар по Северу, это приведет к полномасштабной войне между Северной и Южной Кореей. Конфликт может не затронуть континентальную часть США, но принесет разорение на Корейский полуостров", - отметил У Сан Хо.

В этой связи депутат призвал всех политических лидеров Республики Корея выступить единым фронтом и убедить Вашингтон не рассматривать военный вариант решения ядерной проблемы КНДР и не нагнетать напряженность в регионе.

В минувшую субботу бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с японской Окинавы, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.

Во вторник минобороны Южной Кореи сообщило, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения проведет в конце октября маневры у побережья Корейского полуострова. Ряд американских СМИ информирует со ссылкой на свои военные источники, что группировка может войти в территориальные воды КНДР с целью устрашения Пхеньяна.

Наблюдатели в Сеуле полагают, что Пхеньян может расценить эти действия как агрессию, отреагировав на них непредсказуемым образом.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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США КНДР Япония Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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