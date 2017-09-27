В Южной Корее заявили о "высокой как никогда" вероятности военного конфликта в регионе

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СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшего уровня с момента окончания Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом заявил в среду в интервью одной из сеульских радиостанций представитель правящей Демократической партии "Тобуро", бывший лидер ее парламентской фракции У Сан Хо.
"Напряженность в регионе достигла наивысшей точки, вероятность конфликта сейчас высока как никогда", - заметил он. Политик подчеркнул, что необходимо предотвратить использование США силы в отношении КНДР. "Если Вашингтон нанесет превентивный удар по Северу, это приведет к полномасштабной войне между Северной и Южной Кореей. Конфликт может не затронуть континентальную часть США, но принесет разорение на Корейский полуостров", - отметил У Сан Хо.
В этой связи депутат призвал всех политических лидеров Республики Корея выступить единым фронтом и убедить Вашингтон не рассматривать военный вариант решения ядерной проблемы КНДР и не нагнетать напряженность в регионе.
В минувшую субботу бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, вылетевшие с Гуама в сопровождении истребителей ВВС США F-15C Eagle с японской Окинавы, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от КНДР, вплотную приблизившись к самому северному краю демилитаризованной зоны.
Во вторник минобороны Южной Кореи сообщило, что авианосец ВМС США "Рональд Рейган" с кораблями сопровождения проведет в конце октября маневры у побережья Корейского полуострова. Ряд американских СМИ информирует со ссылкой на свои военные источники, что группировка может войти в территориальные воды КНДР с целью устрашения Пхеньяна.
Наблюдатели в Сеуле полагают, что Пхеньян может расценить эти действия как агрессию, отреагировав на них непредсказуемым образом.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.