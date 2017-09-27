Глава Пентагона и генсек НАТО прибыли с необъявленным визитом в Афганистан

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в столицу Афганистана. Об этом сообщило в среду агентство Khaama Press.
По его данным, Мэттис и Столтенберг проведут в ходе визита переговоры с руководством страны, также запланирована совместная пресс-конференция с президентом Ашрафом Гани.
Отмечается, что это первый визит шефа Пентагона и генсека НАТО в республику после оглашения новой стратегии США в Афганистане.
21 августа Трамп, выступая с обращением к нации на базе Форт-Майер в Арлингтоне, объявил о новой американской стратегии по Афганистану. Вашингтон больше не будет сообщать о численности своего воинского контингента в республике и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.
Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.