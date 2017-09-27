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ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Международная панорама
27 сентября, 9:05 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 27, сентября. /ТАСС

Удары были нанесены в районе населенных пунктов Зап и Авашин-Басьян

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АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (считается в Турции террористической организацией) на севере Ирака, уничтожив схроны, склады и логистические пункты. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet.

По ее данным, авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Зап и Авашин-Басьян.

ВС Турции и Ирака 25 сентября начали совместные военные маневры на границе. Турецкая армия еще с 18 сентября проводит учения в приграничной с Ираком зоне, которые проходят недалеко от КПП "Хабур" в районе уезда Силопи в провинции Ширнак.

Объявление о начале совместных маневров было сделано на фоне прошедшего 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. Этот односторонний шаг курдских властей был крайне негативно воспринят Багдадом, который обещал сохранить единство страны всеми возможными способами. С критикой плебисцита выступили также многие государства региона, в том числе Турция.

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