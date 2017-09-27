ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана на севере Ирака

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 27 сентября. /ТАСС/. ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям Рабочей партии Курдистана (считается в Турции террористической организацией) на севере Ирака, уничтожив схроны, склады и логистические пункты. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet.
По ее данным, авиаудары были нанесены в районе населенных пунктов Зап и Авашин-Басьян.
ВС Турции и Ирака 25 сентября начали совместные военные маневры на границе. Турецкая армия еще с 18 сентября проводит учения в приграничной с Ираком зоне, которые проходят недалеко от КПП "Хабур" в районе уезда Силопи в провинции Ширнак.
Объявление о начале совместных маневров было сделано на фоне прошедшего 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана. Этот односторонний шаг курдских властей был крайне негативно воспринят Багдадом, который обещал сохранить единство страны всеми возможными способами. С критикой плебисцита выступили также многие государства региона, в том числе Турция.