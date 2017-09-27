В Бельгии задержан испанец по подозрению в вербовке боевиков ИГ

МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бельгии задержали в среду подданного Испании по подозрению в вербовке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в министерстве внутренних дел пиренейского королевства.

По его информации, операция прошла в городе Завентем. 26-летний задержанный является выходцем из Марокко. Он поддерживал контакт с боевиками в Сирии и Ираке и пытался попасть на территорию этих стран.

В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти. Атаки, произошедшие в Каталонии в текущем году, не послужили причиной для того, чтобы МВД повысило степень опасности. При этом в стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным министерства, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.