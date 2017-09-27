В Бельгии задержан испанец по подозрению в вербовке боевиков ИГ

Сборная России по спортивной гимнастике вылетела на чемпионат мира в МонреальСпорт 27 сентября, 9:21
Катару рекомендовано обеспечить защиту жизней рабочих-иммигрантов на объектах ЧМ-2022Спорт 27 сентября, 9:21
СМИ: в результате взрывов на складах боеприпасов в Винницкой области есть жертвыПроисшествия 27 сентября, 9:19
Суд обязал "Челябэнергосбыт" выплатить около 1 млрд руб. в пользу "МРСК Урала"Новости Урала 27 сентября, 9:07
"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"Культура 27 сентября, 9:00
Хоккеисты "Вегаса" проиграли "Лос-Анджелесу" в первом домашнем матче в истории клубаСпорт 27 сентября, 8:29
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФАрмия и ОПК 27 сентября, 8:27
Генштаб ВСУ: на военном складе в Винницкой области взрываются танковые боеприпасыПроисшествия 27 сентября, 7:22
Передача Радулова помогла "Далласу" победить "Миннесоту" в предсезонном матче НХЛСпорт 27 сентября, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Бельгии задержали в среду подданного Испании по подозрению в вербовке боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в министерстве внутренних дел пиренейского королевства.
По его информации, операция прошла в городе Завентем. 26-летний задержанный является выходцем из Марокко. Он поддерживал контакт с боевиками в Сирии и Ираке и пытался попасть на территорию этих стран.
В Испании сейчас действует четвертый уровень террористической угрозы из пяти. Атаки, произошедшие в Каталонии в текущем году, не послужили причиной для того, чтобы МВД повысило степень опасности. При этом в стране регулярно проходят операции по задержанию предполагаемых экстремистов. По данным министерства, с 2015 года по подозрению в связях с террористами были арестованы более 200 человек.