Боевики ИГ взяли в заложники 30 полицейских в Ираке

ТАСС, 27 сентября. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли в заложники не менее 30 полицейских в городе Рамади (100 км от Багдада) в центральной части Ирака. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, на юго-западе Рамади - административного центра провинции Анбар - остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.

16 сентября правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре. В военной кампании задействованы армейские подразделения, шиитское народное ополчение и пограничные войска. В их задачу входит, в частности, освобождение еще удерживаемых боевиками городов Акашат, Ана и Рава.