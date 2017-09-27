Боевики ИГ взяли в заложники 30 полицейских в Ираке

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ТАСС, 27 сентября. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяли в заложники не менее 30 полицейских в городе Рамади (100 км от Багдада) в центральной части Ирака. Об этом в среду сообщил телеканал Al Jazeera.
По информации телеканала, на юго-западе Рамади - административного центра провинции Анбар - остаются несколько очагов сопротивления боевиков ИГ.
16 сентября правительственные силы Ирака начали масштабное наступление на позиции экстремистов в Анбаре. В военной кампании задействованы армейские подразделения, шиитское народное ополчение и пограничные войска. В их задачу входит, в частности, освобождение еще удерживаемых боевиками городов Акашат, Ана и Рава.