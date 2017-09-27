Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр спорта Южной Кореи: Олимпиада в Пхёнчхане дает шанс разрядить обстановку в регионе

Международная панорама
27 сентября, 9:43 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 27, сентября. /ТАСС

Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пхёнчхане дают возможность предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

Смотрите также
Испытание баллистической ракеты в Северной Корее

Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира

"Да, у нас есть определенная обеспокоенность обменом агрессивными репликами между Ким Чен Ыном и Трампом. Однако под руководством президента Мун Чжэ Ина мы делаем все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность наших граждан", - заметил министр. "В то же время мы считаем, что предстоящая Олимпиада дает шанс направить кризис на Корейском полуострове в мирное русло", - подчеркнул он.

9 сентября президент США в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут".

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мун Чжэ Ин Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
США готовы принять меры в ответ на "несоблюдение" РФ условий Договора по открытому небу
4
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Куратор "группы смерти" задержан в Волгоградской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама