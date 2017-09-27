Министр спорта Южной Кореи: Олимпиада в Пхёнчхане дает шанс разрядить обстановку в регионе

СЕУЛ, 27 сентября. /ТАСС/. Олимпийские игры в Пхёнчхане дают возможность предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Корейском полуострове. Об этом заявил в среду в Сеуле на встрече с иностранными корреспондентами министр культуры, спорта и туризма То Чон Хван.

"Да, у нас есть определенная обеспокоенность обменом агрессивными репликами между Ким Чен Ыном и Трампом. Однако под руководством президента Мун Чжэ Ина мы делаем все возможное, чтобы обеспечить мир и безопасность наших граждан", - заметил министр. "В то же время мы считаем, что предстоящая Олимпиада дает шанс направить кризис на Корейском полуострове в мирное русло", - подчеркнул он.

9 сентября президент США в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН пригрозил КНДР полным уничтожением и назвал лидера страны "человеком-ракетой". Спустя несколько дней глава МИД КНДР Ли Ён Хо назвал американского президента "психически неуравновешенным человеком, страдающим манией величия". После этого Трамп написал в своем Twitter, что северокорейские власти "долго не протянут".

Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается напряженной из-за проведенного КНДР 3 сентября ядерного испытания и пусков баллистических ракет.