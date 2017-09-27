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Al Jazeera: несколько ракет разорвались вблизи аэропорта в Кабуле

Международная панорама
27 сентября, 10:38 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По данным афганского телеканала Tolo News, все полеты отменены, проводится эвакуация

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Несколько ракет разорвались в среду вблизи международного аэропорта в Кабуле. Как сообщил телеканал Al Jazeera, по меньшей мере две ракеты упали рядом с аэродромом вскоре после прибытия в афганскую столицу министра обороны США Джеймса Мэттиса и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По данным афганского телеканала Tolo News, все полеты из международного аэропорта Кабула отменены, проводится эвакуация людей.

Шеф Пентагона и генсек НАТО прибыли в среду в Афганистан с необъявленным визитом. В Кабуле у них запланированы переговоры с руководством страны.

Это первый визит шефа Пентагона и генсека НАТО в республику после оглашения новой стратегии США в Афганистане. Как объявил 21 августа президент Дональд Трамп, Вашингтон больше не будет сообщать о численности своего воинского контингента в республике и оглашать планы начала или окончания военных операций, а американские ВС теперь будут сконцентрированы там на борьбе с терроризмом.

Военную операцию в Афганистане США начали осенью 2001 года. В настоящее время там находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они по большей части занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.

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Мэттис, Джеймс Столтенберг, Йенс
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