Баскские террористы ЭТА назвали Испанию "тюрьмой для народов"

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МАДРИД, 27 сентября. /ТАСС/. Баскская террористическая группировка ЭТА утверждает, что Испания является "тюрьмой для народов". Так прокомментировала ЭТА ситуацию в Каталонии в сообщении, распространенном в среду газетой Gara.
По мнению группировки, в настоящий момент "разрыв между Страной басков и Испанией больше, чем когда-либо". "Испанское государство является тюрьмой для народов, и это проявляется в отрицании национальной идентичности Каталонских стран", - считает ЭТА. По ее словам, пиренейское королевство также "превратилось в тюрьму для демократии, растоптав права каталонцев".
Организация ЭТА ("Страна басков и свобода") выступала за независимость территории басков, включающей земли на севере Испании и юго-западе Франции. Группировка была основана в 1959 году. В результате терактов, организованных ЭТА за все время ее существования, погибли свыше 800 человек. 17 марта текущего года боевики ЭТА объявили о намерении реализовать план по полному разоружению.
Референдум о независимости Каталонии назначен на 1 октября. Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.
Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.