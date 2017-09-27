МИД Франции: объявление Иракским Курдистаном независимости вызовет новый кризис в регионе

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Создание Иракским Курдистаном независимого государства привело бы к новым кризисам на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM TV.

Как подчеркнул глава французской дипломатии, в Париже исходят из того, что "в конституции Ирака будет предусмотрена самая обширная автономия для Иракского Курдистана". Вместе с тем Ле Дриан предостерег Иракский Курдистан от провозглашения независимости. "Такой шаг мог бы повлечь за собой новые кризисы на Ближнем Востоке", - считает министр.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

В понедельник в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона. По данным телеканала Rudaw, более 90% из 3,44 млн участвовавших в референдуме проголосовали за создание независимого государства.

Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.