Саперы приступили к расчистке территории складов в Винницкой области

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Саперы начали работы по разминированию территории складов боеприпасов в Винницкой области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ближайшее время" саперы начнут проверку населенных пунктов, откуда ранее эвакуировали жителей.