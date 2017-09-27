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Саперы приступили к расчистке территории складов в Винницкой области

Международная панорама
27 сентября, 12:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

В Генштабе ВСУ добавили, что интенсивность взрывов значительно снизилась

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Саперы начали работы по разминированию территории складов боеприпасов в Винницкой области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генерального штаба Украины.

"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "в ближайшее время" саперы начнут проверку населенных пунктов, откуда ранее эвакуировали жителей.

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Пожар на складе боеприпасов под Винницей
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