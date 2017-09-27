Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В суде по делу Януковича объявил перерыв до 28 сентября

Международная панорама
27 сентября, 11:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

На следующем заседании суд продолжит изучать доказательства стороны обвинения, в частности, материалы экспертиз

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до четверга, 28 сентября.

Смотрите также

Адвокат: Янукович не получал никаких документов по обвинению в конституционном перевороте

Януковичу предъявлено обвинение в захвате власти в 2010 году

Суд удовлетворил просьбу госадвоката о выходе из дела Януковича

"Суд оглашает перерыв до завтра (28 сентября - прим. ТАСС) до 10:00 мск", - сказал в среду председательствующий по делу судья Владислав Девятко. На следующем заседании суд продолжит изучать доказательства стороны обвинения, в частности, материалы экспертиз.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько просил отложить суд до того, как он встретится с подзащитным для согласования с ним правовой позиции. Суд отказал адвокату в ходатайстве о переносе суда и продолжил изучения доказательства стороны обвинения. Председательствующий судья Владислав Девятко уточнил, что адвокат может оформить служебную командировку в Ростов-на-Дону, после чего повторно подать ходатайство.

Адвокат также заявил в суде о нарушении его права на защиту из-за ограничения времени для ознакомления с делом. Адвокат заявил, что ему необходимо три месяца для ознакомления с делом - до 18 ноября, так как одного месяца физически недостаточно, чтобы изучить 52 тома материалов. Однако председательствующий судья вновь заявил, что адвокату адвокату было предоставлено достаточно времени для ознакомления с делом

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов.

Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс- начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Персоны
Янукович, Виктор Федорович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама