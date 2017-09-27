В суде по делу Януковича объявил перерыв до 28 сентября

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по делу в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, до четверга, 28 сентября.

"Суд оглашает перерыв до завтра (28 сентября - прим. ТАСС) до 10:00 мск", - сказал в среду председательствующий по делу судья Владислав Девятко. На следующем заседании суд продолжит изучать доказательства стороны обвинения, в частности, материалы экспертиз.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько просил отложить суд до того, как он встретится с подзащитным для согласования с ним правовой позиции. Суд отказал адвокату в ходатайстве о переносе суда и продолжил изучения доказательства стороны обвинения. Председательствующий судья Владислав Девятко уточнил, что адвокат может оформить служебную командировку в Ростов-на-Дону, после чего повторно подать ходатайство.

Адвокат также заявил в суде о нарушении его права на защиту из-за ограничения времени для ознакомления с делом. Адвокат заявил, что ему необходимо три месяца для ознакомления с делом - до 18 ноября, так как одного месяца физически недостаточно, чтобы изучить 52 тома материалов. Однако председательствующий судья вновь заявил, что адвокату адвокату было предоставлено достаточно времени для ознакомления с делом

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов.

Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс- начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача. Последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.