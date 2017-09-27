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Sky: Иракский Курдистан отказался передавать аэропорты под управление федеральных властей

Международная панорама
27 сентября, 11:37 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник федеральное правительство Ирака отвело руководству Иракского Курдистана трое суток на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Курдские власти категорически отвергли требование Багдада передать в течение 72 часов под управление федеральных властей контроль над всеми пограничными пунктами и аэропортами в Эрбиле и Сулеймании. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia.

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"Резолюция правительства Ирака о передаче аэропортов неуместна, мы продолжим осуществлять управление, - привел телеканал Rudau слова министра транспорта и коммуникаций в правительстве курдской автономии Мавлюда Баумарада. - Авиационные власти в Ираке не выполняет свою работу должным образом". "Решение Багдада заморозить авиасообщение незаконно", - подчеркнул он.

Во вторник федеральное правительство Ирака отвело руководству Иракского Курдистана трое суток на передачу под управление Багдада всех пограничных пунктов и аэропортов. Как заявил премьер-министр Хейдар аль-Абади, принято решение "запретить международные авиарейсы в и из Иракского Курдистана через три дня, если управление аэропортами не будет передано федеральному правительству". Речь также идет о контрольно-пропускных пунктах на границах курдской автономии Ирака с Ираном и Турцией.

Кроме того, по информации телеканала Al Hadath, курдское руководство отвергло угрозы Багдада "перекрыть все пути сообщения" с курдских территорий.

В понедельник в Иракском Курдистане был проведен референдум о независимости автономии. По итогам подсчета 3,44 млн бюллетеней свыше 90% проголосовали положительно. Окончательные результаты плебисцита озвучены не были.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака. Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

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Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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