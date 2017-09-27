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Додон: запрет на въезд журналиста "Комсомолки" Асламовой - враждебный шаг против РФ

Международная панорама
27 сентября, 12:19 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 27, сентября. /ТАСС

Президент Молдавии подчеркнул, что интервью с Дарьей Асламовой состоится в любом случае

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон расценил запрет на въезд в страну корреспонденту "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой как враждебный шаг проевропейского правительства в отношении России.

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"Возмущен недопущением в страну корреспондента "Комсомольской правды" Дарьи Асламовой, это очередной враждебный шаг правительства Молдовы в отношении нашего стратегического партнера - Российской Федерации. Русофобствующие шовинисты из властных кабинетов переходят все границы. Сегодня каждому российскому журналисту, прибывающему в страну, приходится отправлять персональное приглашение. При этом все журналисты румынских СМИ, осуществляющие антимолдавскую, антигосударствнную деятельность, беспрепятственно работают в Молдавии", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что интервью с Дарьей Асламовой состоится в любом случае.

По мнению Додона, "очередной антироссийский демарш правительства Молдовы, как это уже бывало не раз, организован специально в преддверии рабочей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая пройдет 11 октября в Сочи, с целью испортить атмосферу этой встречи и помешать диалогу". В этот день в Сочи пройдет заседание Совета глав государств СНГ.

Корреспондент "Комсомольской правды" Дарья Асламова, которую выслали из Молдавии, рассказала корр. ТАСС, что в Бухаресте, куда ее выслали из Молдавии, назвали поведение молдавских властей диким. Она выразила сожаление по поводу поведения молдавских пограничников, которые, по ее словам, даже не захотели дать ей письменного объяснения причин отказа на въезд в страну.

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии журналистам сообщили, что Асламовой отказали "во въезде в Молдавию, так как не была указана цель визита". "Речь не идет о запрете", - отметили там. Ранее правительство Молдавии, которое сформировала правящая коалиция проевропейских партий, неоднократно запрещало въезд в страну российским журналистам.

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