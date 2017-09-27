Палестину приняли в Интерпол

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ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Палестина, а также Соломоновы острова стали членами Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Об этом сообщается в среду в Twitter Интерпола.
New member countries State of Palestine and Solomon Islands bring INTERPOL's membership to 192. #INTERPOLGA pic.twitter.com/9LaggaQ6op— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 27 сентября 2017 г.
"Государства Палестина и Соломоновы острова теперь являются странами-членами Интерпола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом число стран, состоящих в организации, составляет в настоящий момент 192.
Палестинские власти подали заявку на присоединение к Интерполу в 2015 году. Как сообщали тогда СМИ, палестинское правительство таким образом намерено вернуть беглых политиков, обвиняемых в Палестине в коррупции, для последующего суда над ними по палестинским законам.
Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Его штаб-квартира расположена во французском городе Лионе.
СССР был принят в Интерпол 27 сентября 1990 года на сессии Генеральной ассамблеи в Оттаве. В 1991 году в структуре центрального аппарата МВД СССР на правах управления было создано Национальное центральное бюро Интерпола. После распада СССР правопреемником стало российское бюро Интерпола - Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.