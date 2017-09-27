Евросоюз не намерен влиять на президентские выборы в России

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Европейский союз не намерен влиять на внутренние политические процессы в России в преддверии выборов президента 2018 года. Об этом в среду в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил глава представительства Европейского союза в России Вигаудас Ушацкас, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая не исключила попытки воздействовать на ситуацию в РФ в период президентской избирательной кампании.
"Мы не имеем никакого намерения и даже возможных рычагов каким-то образом повлиять на внутреннюю политику России", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. "Госпожа Матвиенко пугает народ, как будто США и Европа сделают революцию в России. Никто не сделает революцию в России, если сама Россия не поменяется", - добавил он.
По словам Ушацкаса, Европейскому союзу "самому хватает хлопот". "Во-вторых, это Россия. Граждане России будут решать свое будущее", - сказал он.
"Мы не финансируем оппозицию или политические партии в России. На что мы надеемся, и чего требуем от такой важной страны и такого потенциального партнера, который связан обязательствами членства в Совете Европы, ОБСЕ и ООН, чтобы были созданы одинаковые возможности для всех политических сил, в том числе политической оппозиции", - отметил дипломат.
Он также подчеркнул, что ЕС "никому не навязывает систему европейских ценностей и систему политического строя". "Но те, кто хотят похоже жить, мы их поддерживаем и будем развивать отношения". - отметил он.
Как ранее пояснили в ЦИК РФ, выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. Совет Федерации должен назначить их в период с 7 по 17 декабря этого года.