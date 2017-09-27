В результате пожара пострадала примерно треть военных складов в Винницкой области

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Примерно треть военных складов пострадала в результате пожара и последовавших взрывов у поселка Калиновка в Винницкой области Украины.
Об этом сообщил начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.
По словам Селезнева, в среду утром было проведено обследование территории с помощью беспилотника. "Наблюдение показало, что около 70% арсенала не пострадало от взрывов и пожара", - сказал он. Представитель Генштаба отметил, что сейчас на территории арсенала фиксируются одиночные взрывы боеприпасов, однако на административной территории возле складов уже работают группы саперов. К мероприятиям по локализации пожара привлечены четыре пожарных танка, добавил он.
Ранее в пресс-службе Генштаба ВСУ утверждали, что пожар на складе боеприпасов затронул лишь 10% арсенала.
Несмотря на снижение интенсивности взрывов, пожар на складах все еще продолжается. Как сообщил ранее первый заместитель председателя Винницкой области Андрей Гижко, взрывы происходят с интенсивностью 3-4 в минуту.
В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что говорить о локализации пожара пока рано. "В эпицентр на данный момент зайти не представляется возможным. Это стопроцентный риск для жизни человека", - подчеркнул он.
Информация о взрывах поступила 26 сентября около 22:00. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП два человека получили ранения, около 30 тысяч жителей эвакуированы.