В результате пожара пострадала примерно треть военных складов в Винницкой области

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Примерно треть военных складов пострадала в результате пожара и последовавших взрывов у поселка Калиновка в Винницкой области Украины.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, в среду утром было проведено обследование территории с помощью беспилотника. "Наблюдение показало, что около 70% арсенала не пострадало от взрывов и пожара", - сказал он. Представитель Генштаба отметил, что сейчас на территории арсенала фиксируются одиночные взрывы боеприпасов, однако на административной территории возле складов уже работают группы саперов. К мероприятиям по локализации пожара привлечены четыре пожарных танка, добавил он.

Ранее в пресс-службе Генштаба ВСУ утверждали, что пожар на складе боеприпасов затронул лишь 10% арсенала.

Несмотря на снижение интенсивности взрывов, пожар на складах все еще продолжается. Как сообщил ранее первый заместитель председателя Винницкой области Андрей Гижко, взрывы происходят с интенсивностью 3-4 в минуту.

В свою очередь советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что говорить о локализации пожара пока рано. "В эпицентр на данный момент зайти не представляется возможным. Это стопроцентный риск для жизни человека", - подчеркнул он.

Информация о взрывах поступила 26 сентября около 22:00. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тысяч тонн боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП два человека получили ранения, около 30 тысяч жителей эвакуированы.