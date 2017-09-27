Что пишут американские и индийские СМИ о визите Мэттиса в Нью-Дели

Министр обороны США пробудет в Индии с официальным визитом до 28 сентября. ТАСС — о том, что пишут по этому поводу ведущие американские и индийские газеты.

Что пишут в Индии

Как сообщает газета Indian Express, Индия, "которая получила статус "основного партнера США в области обороны" во время предыдущей администрации Обамы, надеется получать больший доступ к американским оборонным технологиям".

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп, представляя новую политику на афганском направлении, призвал к более широкому участию Индии в этом регионе, а помощь Нью-Дели Афганистану уже превысила $3 млрд.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал Индию в ее требовании к Пакистану, касающемся демонтажа террористической инфраструктуры и прекращения опеки над террористическими группировками," — сообщает индийская ежедневная газета The Telegraph.

Газета также отмечает, что министр обороны Индии Нирмала Ситхараман ждет от США "большего, чем просто слова".

Тем временем индийская The Economic Times поясняет позицию Нью-Дели по Афганистану. "Мы строили там плотины, больницы, школы. Мы предоставляем обучение и медицинскую помощь. Наше сотрудничество (с Афганистаном) будет расширяться, однако мы ясно дали понять, что не будет никаких (индийских) войск", — цитирует издание индийского министра обороны.

The Times of India пишет, что Индия и США "решили и дальше углублять стратегическое партнерство и оборонное сотрудничество через проведение совместных учений, совместную разработку современных систем вооружений, а также укреплять военно-морское сотрудничество в районе Индийского океана и вне его. Столкнувшиеся с проблемой агрессивного и экспансионистского Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в спорном Южно-Китайском море, Индия и США вновь заявили о важности поддержания свободы морского судоходства, авиаперелетов и беспрепятственной законной торговли".

Business Standard отмечает, что стороны продолжают диалог о поставках современных вооружений Нью-Дели, который теперь имеет статус "основного оборонного партнера".

Газета приводит слова главы индийского оборонного ведомства:"США — это теперь ведущий поставщик самого современного вооружения в Индию. Я высоко оценила готовность Мэттиса поставлять и далее ультрасовременные платформы, которые увеличат обороноспособность Индии, чтобы противостоять существующим и новым угрозам", — сказала министр.

"Мэттис отметил, что признание Индии "основным оборонным партнером" означает ее признание в качестве опоры региональной стабильности и безопасности", — добавляет газета.

The Times of India указывает, что вопреки ожиданиям в ходе визита не было объявлено ни о каких контрактах. "Хотя ни о каких определенных сделках не было объявлено, как сообщили источники, в ходе этого визита были переговоры по двум конкретным предложениям, касающимся истребителей F-16 и F-18 и объявленной (премьер-министром Индии Нарендрой) Моди кампании "Делай в Индии"… Администрация Трампа хочет продать Нью-Дели истребители F-18 и F-16, созданные американскими компаниями Boeing и Lockheed Martin соответственно. Обе компании предлагают собирать эти самолеты в Индии".

Что пишут в США

The Wall Street Journal в статье о визите министра обороны США в Индию пишет, что Джеймс Мэттис "стал первым человеком из кабинета Трампа, совершающим поездку в Индию".

Газета утверждает, что "премьер-министр Индии Нарендра Моди стремится к установлению более тесных связей с США в условиях противодействия, в том числе в Индийском океане, обретающему все большую уверенность в своих силах Китаю".

При этом Индия "не хотела бы выглядеть как участник какой-либо американской стратегии в регионе".

Ранее индийские официальные лица отклонили предложение США о совместном военном патрулировании в азиатских водах. А в прошлом году обе страны подписали соглашение об обменах в сфере логистики, чтобы облегчить использование ВМС каждой из стран военных баз другой страны для ремонта и пополнения припасов. Однако два других соглашения, которых добивается Вашингтон, еще не подписаны.

Противодействие Китаю в Тихом океане стало более важным аспектом американо-индийских отношений, считает Келли Магсамен, бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона, а ныне вице-президент по вопросам национальной безопасности и международной политики вашингтонского Center for American Progress.

"Мы должны создать привычку к сотрудничеству, — заявила она. — Нужно, чтобы США и Индия более активно проводили учения, участвовали в более широком стратегическом диалоге".

"На протяжении долгого времени мы не осуждали (с Индией) Китай применительно к нашим отношениям, но теперь ситуация меняется, — добавила она. — Индийская сторона теперь в большей степени сосредоточена на этом вопросе".

Магсамен выразила надежду на то, что Мэттису удастся расширить возможности для передачи (Индии) военных технологий, о чем говорил Эштон Картер, предшественник Мэттиса на посту министра обороны.

The New York Times в статье о визите Мэттиса в Индию напоминает, что Индия является крупнейшим в мире покупателем американской военной техники.

Газета также обратила внимание на заявление министра обороны Нирмалы Ситхараман о том, что Индия ценит "готовность Америки и далее делиться информацией о самых передовых платформах для размещения вооружений, что укрепит боеготовность Индии".