ЕК призвала Совет ЕС включить Болгарию и Румынию в Шенген

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БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия призывает Совет ЕС включить Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.
"Мы призываем Совет ЕС присоединить Болгарию и Румынию к Шенгену", - сказал он, отметив, что скорое присоединение этих стран к зоне Шенгена будет способствовать улучшению миграционной политики сообщества, а также усилению безопасности ЕС.
В настоящее время членами Шенгенской зоны являются 22 из 28 стран Евросоюза. Сейчас на территориях, охваченных этим соглашением, проживают свыше 400 млн человек.