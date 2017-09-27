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Партия Саакашвили не верит в "российский след" в случившемся на арсенале под Винницей

Международная панорама
27 сентября, 14:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, сентября. /ТАСС

Депутат партии Юрий Деревянко "Рух новых сил" также призвал не списывать на войну и российские диверсии все проблемы в стране

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КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Рух новых сил" Михаила Саакашвили требует от украинской власти прозрачного и беспристрастного отчета с освещением всех причин, которые привели к взрывам складов в Калиновке Винницкой области, с перечнем всех причастных и ответственных лиц. Об этом заявил в среду член политической силы, депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

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© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

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"Мы также требуем публично проинформировать общество о состоянии защищенности других складов с боеприпасами на территории Украины, чтобы избежать подобной катастрофы в будущем", - написал депутат в Facebook.

Деревянко призывает власть не списывать на войну и российские диверсии все проблемы в стране, а нести ответственность за такие резонансные ЧП, как взрывы в Калиновке. "У власти на все есть объяснение - диверсия. Вполне возможно, что да, но у нас война (на востоке страны), были и будут диверсии. Если главнокомандующий (президент) Петр Порошенко, если министр обороны не могут обезопасить стратегические объекты от диверсий, то как они собираются выиграть войну и защитить страну от захватчика", - задается вопросом депутат.

Он назвал украинскую ситуацию "сюрреализмом", когда "действующий режим охраняет свадьбы сына генпрокурора надежнее, чем стратегические объекты". "Власть самоустранилась от выполнения главного своего долга - обеспечение защиты граждан. Заказные убийства, взрывы в центре Киева, рейдерство, вооруженные уголовные группировки, недореформированная полиция - все это ответственность власти, и Путин здесь ни при чем", - заявил Деревянко.

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Кризис на Украине Пожар на складе боеприпасов под Винницей
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