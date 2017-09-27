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Sky: парламент Ирака одобрил отправку войск в подконтрольный курдам Киркук

Международная панорама
27 сентября, 14:55 дата обновления: 27 сентября, 14:56 UTC+3

Отмечается, что соответствующий мандат был выдан главнокомандующему ВС Ирака премьер-министру Хейдару аль-Абади

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Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана в городе Киркук

Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана в городе Киркук

© AP Photo/Bram Janssen

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака одобрил в среду отправку иракских войск в провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям "пешмерга". Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

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Отмечается, что соответствующий мандат был выдан главнокомандующему ВС Ирака премьер-министру Хейдару аль-Абади.

Ранее иракский премьер, выступая в парламенте, потребовал от руководства Иракского Курдистана вывести бойцов "пешмерга" с захваченных территорий.

"Требую, основываясь на решении парламента, вернуть все регионы, захваченные курдскими силами", - процитировал его телеканал Sky News Arabia. При этом иракский премьер подчеркнул, что федеральное правительство намерено восстановить власть во всех районах курдской автономии "силой конституции".

Жители северной нефтяной столицы Ирака Киркука, официально не входящей в состав Иракского Курдистана, но фактически подконтрольной "пешмерга", приняли участие в референдуме о независимости курдской автономии.

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Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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