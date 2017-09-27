Sky: парламент Ирака одобрил отправку войск в подконтрольный курдам Киркук

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака одобрил в среду отправку иракских войск в провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям "пешмерга". Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
Отмечается, что соответствующий мандат был выдан главнокомандующему ВС Ирака премьер-министру Хейдару аль-Абади.
"Требую, основываясь на решении парламента, вернуть все регионы, захваченные курдскими силами", - процитировал его телеканал Sky News Arabia. При этом иракский премьер подчеркнул, что федеральное правительство намерено восстановить власть во всех районах курдской автономии "силой конституции".
Жители северной нефтяной столицы Ирака Киркука, официально не входящей в состав Иракского Курдистана, но фактически подконтрольной "пешмерга", приняли участие в референдуме о независимости курдской автономии.