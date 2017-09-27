Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕК предложила схему распределения еще 50 тыс. беженцев в течение двух лет

Международная панорама
27 сентября, 15:20 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 27, сентября. /ТАСС

В Еврокомиссии сообщили, что новая схема будет действовать до октября 2019 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила новую схему распределения беженцев по странам Евросоюза - 50 тыс. человек в течение двух лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Мы предлагаем новую схему распределения хотя бы 50 тыс. беженцев в течение двух лет. Новая схема будет действовать до октября 2019 года", - говорится в заявлении ЕК.

Что касается старой схемы, в соответствии с которой страны - члены ЕС должны были переселить 160 тыс. мигрантов, то сообщество намерено до конца года распределить в ее рамках всего около 8 тыс. человек. "Немедленный приоритет сейчас - обеспечить быстрое переселение всех оставшихся лиц, которые прибыли в Грецию и Италию до 26 сентября. В общей сложности ожидается, что в рамках этой программы будет переселено около 37 тыс. человек", - поясняется в документе.

В сентябре 2015 года ЕС на пике миграционного кризиса принял двухлетнюю программу расселения 160 тыс. нелегальных мигрантов из Италии и Греции по квотному принципу между остальными странами ЕС. Во вторник, 26 сентября, срок действия этой программы формально прошел. Брюсселю удалось на сегодняшний день расселить всего 29 тыс. мигрантов из квот на 160 тыс. человек. Это менее 20% от общего числа беженцев, предусмотренного к переселению по квотной программе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
2
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
3
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета
6
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама