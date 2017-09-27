Генпрокурор Белоруссии: коррупция способствовала разложению госаппарата на Украине

Сеть супермаркетов направит 1% от продаж собственной линии продуктов сиротамСоциальная ответственность 27 сентября, 17:29
Тренер "Арарата" Григорян не будет подавать апелляцию на дисквалификациюСпорт 27 сентября, 17:27
Футболист "Спартака" Ребров может избежать операции на коленеСпорт 27 сентября, 17:24
Европа может привлечь более €350 млрд в ветроэнергетику к 2030 годуСоциальная ответственность 27 сентября, 17:18
Футболисты "Локомотива" Рыбус и Михалик из-за травм не смогут сыграть с "Фаставом"Спорт 27 сентября, 17:12
Лавров назвал мужественной игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"Спорт 27 сентября, 17:09
Семин считает очень неудобным время начала матча Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав"Спорт 27 сентября, 17:04
Шляхтин считает нелогичным вариант сохранения Меркушкиным поста президента ХК "Лада"Спорт 27 сентября, 17:01
Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с МитриономСпорт 27 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк считает, что коррупция на Украине способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики.
Такое мнение он выразил в ходе заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.
"Мы видим, что некоторые страны пожинают плоды нерешительных действий, когда коррупция способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики. Не надо далеко ходить за примерами, рядом наши братья - украинцы - во что превратили свою страну. Как следствие, возникла реальная угроза основам государственности, правам человека, экономическому прогрессу и моральным устоям общества", - сказал он.
По его словам, для того чтобы не допустить таких явлений, в Белоруссии, к примеру, сформирована система борьбы с коррупцией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности.
Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан 25 октября 2013 года шестью государствами СНГ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) для совместной борьбы с коррупцией, оценки выполнения антикоррупционных обязательств государств - участников соглашения, содействия сближению и гармонизации национальных антикоррупционных законодательств.