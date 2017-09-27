Генпрокурор Белоруссии: коррупция способствовала разложению госаппарата на Украине

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк считает, что коррупция на Украине способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики.

Такое мнение он выразил в ходе заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в Казани.

"Мы видим, что некоторые страны пожинают плоды нерешительных действий, когда коррупция способствовала разложению государственного аппарата и росту теневой экономики. Не надо далеко ходить за примерами, рядом наши братья - украинцы - во что превратили свою страну. Как следствие, возникла реальная угроза основам государственности, правам человека, экономическому прогрессу и моральным устоям общества", - сказал он.

По его словам, для того чтобы не допустить таких явлений, в Белоруссии, к примеру, сформирована система борьбы с коррупцией на всех управленческих уровнях и в отраслях экономической деятельности.

Межгосударственный совет по противодействию коррупции был создан 25 октября 2013 года шестью государствами СНГ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия) для совместной борьбы с коррупцией, оценки выполнения антикоррупционных обязательств государств - участников соглашения, содействия сближению и гармонизации национальных антикоррупционных законодательств.