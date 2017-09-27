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СМИ: парламент Ирака поручил правительству взять под контроль все спорные нефтяные поля

Международная панорама
27 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По итогам заседания в Багдаде решено также "закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет представителей (парламент) Ирака поручил в среду правительству страны вернуть все нефтяные поля в Киркуке и спорных с курдами районах под контроль центральных властей. Об этом передает телеканал "Аль-Маядин".

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"Кабинету министров дано поручение вернуть северные нефтяные месторождения в Киркуке и в спорных районах под юрисдикцию министерства нефти", - цитирует телестанция резолюцию депутатов, принятую в ходе состоявшегося в Багдаде заседания. В ней также содержится требование "закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства".

Кроме того, как сообщалось ранее, парламентарии одобрили отправку иракских войск в провинцию Киркук, подконтрольную курдским военизированным формированиям "пешмерга". Соответствующий мандат был выдан главнокомандующему ВС Ирака премьер-министру Хейдару аль-Абади.

Жители северной нефтяной столицы Ирака Киркука, официально не входящей в состав Иракского Курдистана, но фактически подконтрольной "пешмерга", приняли участие в референдуме о независимости курдской автономии.

В рамках контрмер по противодействию референдуму парламент также призвал правительство "вызвать всех послов и представителей иностранных государств в Курдистане и сообщить им о закрытии консульств и миссий".

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Темы
Ирак: кризис государственности Референдум в Иракском Курдистане
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