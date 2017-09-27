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Правительство ФРГ изучит предложения президента Франции по реформированию ЕС

Международная панорама
27 сентября, 15:57 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, сентября. /ТАСС

Ангела Меркель разделяет мнение Эммануэля Макрона о том, что ЕС "еще недостаточно эффективно реагирует" на вызовы

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БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует речь президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании ЕС, его предложения будут изучены. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Дискуссии о будущем ЕС необходимы, канцлер с радостью примет участие в этих дебатах", - отметил он. Зайберт подчеркнул, что Меркель разделяет мнение Макрона о том, что ЕС "еще недостаточно эффективно реагирует" на вызовы. "Мы намерены все [предложения Макрона] тщательно проанализировать", - сказал представитель правительства.

"Мы рады, что французский президент направил ясный проевропейский сигнал", - добавил он.

Во вторник Макрон произнес программную речь о необходимости реформирования ЕС, предложив ряд инициатив по углублению интеграции сообщества.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
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Франция Германия
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