Правительство ФРГ изучит предложения президента Франции по реформированию ЕС

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БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует речь президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании ЕС, его предложения будут изучены. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Дискуссии о будущем ЕС необходимы, канцлер с радостью примет участие в этих дебатах", - отметил он. Зайберт подчеркнул, что Меркель разделяет мнение Макрона о том, что ЕС "еще недостаточно эффективно реагирует" на вызовы. "Мы намерены все [предложения Макрона] тщательно проанализировать", - сказал представитель правительства.
"Мы рады, что французский президент направил ясный проевропейский сигнал", - добавил он.
Во вторник Макрон произнес программную речь о необходимости реформирования ЕС, предложив ряд инициатив по углублению интеграции сообщества.