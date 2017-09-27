Почти 2,5 тыс. человек ликвидируют последствия взрывов на арсенале под Винницей

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. человек привлечены к ликвидации последствий взрывов на военном арсенале под Винницей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"К ликвидации последствий ЧС всего привлечены 2458 человек и 338 единиц техники, а именно: от ГСЧС 481 человек и 129 единиц техники (в том числе 1 самолет Ан-32П), от Нацполиции 360 человек и 113 единиц техники, от Нацгвардии 227 человек и 17 единиц техники, от ВСУ 915 человек и 36 единиц техники", - сказано в сообщении. На месте также работают сотрудники Службы безопасности, компании "Укржелдороги", а также представители Минздрава Украины.

Для ликвидации последствий направлены 20 пиротехнических расчетов, в прилегающих областях приведены в готовность 30 пожарных расчетов, а к тушению пожара привлечены четыре противопожарные танка и средства воздушной разведки.

По состоянию на 13:00 мск продолжалась эвакуация местного населения, всего уже покинуло места жительства около 30 тыс. человек, сообщили в ГСЧС. В результате ЧП сообщений о погибших не поступало, двое граждан получили травмы и были госпитализированы.

26 сентября около 22:00 в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, по уточненным данным генштаба ВСУ, хранилось более 80 тыс. тонн боеприпасов. Согласно официальным данным военных, огнем уничтожено примерно 30 процентов складов.