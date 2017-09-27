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Барзани: Иракский Курдистан будет соответственно реагировать на действия Багдада

Международная панорама
27 сентября, 15:53 UTC+3 КАИР КАИР 27, сентября. /ТАСС

Если центральные власти примут односторонние решения, курды не будут сидеть сложа руки, заявил премьер автономного района

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КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Иракского Курдистана будут соответствующим образом реагировать на действия Багдада, которые он принимает в отношении региона после проведенного референдума о независимости. Об этом в среду заявил премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани, передает интернет-портал Shafaq News.

"Если центральные власти в Багдаде примут односторонние решения, направленные против Иракского Курдистана, то, без всяких сомнений, мы не будем сидеть сложа руки и будем реагировать соответственно", - сказал глава правительства автономного региона.

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Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершилось в понедельник. Как сообщил избирком региона, окончательные результаты этого плебисцита будут обнародованы а течение 72 часов.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Анкара и Тегеран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в Вашингтоне и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

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