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Глава британских лейбористов выступил за бессрочный переходный период после Brexit

Международная панорама
27 сентября, 16:15 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, сентября. /ТАСС

Джереми Корбин отметил, что становятся реальностью резкие изменения для бизнеса в результате Brexit

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ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин выступил за неограниченный переходный период после официального выхода страны из состава ЕС в марте 2019 года. Об этом он заявил, выступая в среду на партийной конференции в Брайтоне.

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"Резкие изменения (для бизнеса - прим. ТАСС) в результате Brexit становятся реальностью, именно поэтому Лейбористская партия говорит о том, что Великобритания должна оставаться полноправным членом общего рынка и таможенного союза ЕС во время неограниченного переходного периода", - сказал Корбин.

Он обратил внимание на то, что, хотя до момента, когда страна перестанет быть членом ЕС, осталось всего полтора года, нынешнее правительство, сформированное Консервативной партией, "проводит больше времени, дискутируя между собой, чем с ЕС".

При этом Корбин заявил, что именно его партии по силам объединить и сторонников, и противников Brexit, добившись выхода из состава сообщества на наиболее выгодных условиях. Говоря про результаты досрочных выборов в июне, по итогам которых лейбористы значительно усилили свои позиции, Корбин назвал лейбористов "правительством в ожидании", готовым в любой момент сменить консерваторов у руля.

Лидер тори Тереза Мэй, выступая 22 сентября с программной речью по Brexit во Флоренции, вновь заявила о том, что, выйдя из ЕС, Лондон покинет общий рынок и таможенный союз ЕС. При этом она высказалась за двухлетний переходный период с ЕС, во время которого Великобритания будет продолжать иметь такие же отношения с Брюсселем, как будто Brexit не было.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.

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Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
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